Передавав інформацію про ЗСУ окупантам - у Харкові чоловіку повідомили про підозру в держзраді

Через Telegram затриманий передавав окупантам інформацію про місцезнаходження, пересування української військової техніки та особовий склад ЗСУ.

У Харкові обласна прокуратура повідомила про підозру в державній зраді 36-річному чоловіку.

За інформацією пресслужби відомства, затриманий через Telegram передавав окупантам інформацію про місцезнаходження, переміщення військової техніки, а також про особовий склад ЗСУ.

"Вказана інформація надавала змогу військовослужбовцям ЗС РФ здійснювати координацію вогню по м. Харкову", - зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловіка тримають під вартою, слідчий відділ Управління СБУ в Харківській області проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в державній зраді колишньому першому заступнику Фонду державного майна України, який передавав окупантам дані розташування Збройних сил України.

Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру подружжю з міста Покровська Донецької області у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Аналогічну підозру оголосили херсонському блогеру Стремоусову, який інсценував допит "українського активіста".