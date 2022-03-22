"Видно, розікрали і наш склад з українською військовою формою", зауважили в НГУ.

Військові РФ носять українські берці. Таке спостереження опублікували на Facebook-сторінці Національної гвардії України.

"Користувачі соцмереж помітили, що еліта російських загарбників перевзулася в українські берці. Проаналізувавши кілька фотографій російських окупантів, які прийшли "асвабаждать" від свобод, матеріальних цінностей і життів українців, виявилось, що вояки славетної армії путіна відмовились воювати в своїх "лаптях тактичних", - іронізують нацгвардійці.

В НГУ зауважили - оскільки "основний талант рашистських військ - красти. Так, видно, розікрали і наш склад з українською військовою формою і перевзулися в наші берці".

Фото: Facebook/Національна гвардія України

Фото: Facebook/Національна гвардія України

Нацгвардійці поцікавилися, куди зникла левова частка російського бюджету, яку витрачали на військових.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами 3 березня повідомив, що окупанти привезли із собою крематорій, що свідчить, що в Росії "не збираються показувати їх сім'ям, їх матерям, що їхні діти тут загинули, що вони сюди прийшли вбивати нас".

Російська газета опублікувала, а потім видалила реальні дані Міноборони РФ про втрати в Україні.