Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук жорстко розкритикувала уряд Угорщини за непідтримку санкцій проти окупанта.

Про це вона написала на своїй сторінці у FB.

«Навіть не всі сателіти Росії з колишнього Радянського Союзу поводяться так, як це зараз робить офіційне керівництво Угорщини. Все це викликає неприємне здивування насамперед в українських угорців, багатьох з яких я знаю особисто», - зазначила Верещук.

Віцепрем'єр-міністр наголосила, що «санкції не підтримують. Зброю не тільки не дають, а й не пропускають через свою територію поставки зброї від інших країн. Фактично на все кажуть "ні". Ще трішки – і риторика офіційного Будапешту буде відверто проросійською. Що це? Хочеться дешевого російського газу? Чи, може, хочеться нашого Закарпаття?… Народ Угорщини дійсно хоче роль тих, хто намагається вдарити нас ножем у спину у важкий для нас час? Заради чого? Заради подачок від росіян?», - обурилася вона.

За її словами, у цьому цивілізаційному протистоянні «Угорщині навряд чи вдасться переморгуватись з росіянами та ще й потихеньку наживатись на проблемах сусіда. Треба просто спокійно встати на бік цивілізованого світу. Не повторювати помилок Другої світової, коли Угорщина зробила неправильний вибір. Так, правильний вибір завжди важкий спочатку, але він тому і правильний, що з ним легко потім».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що хоча Угорщина і засуджує напад Росії на Україну, однак вона не підтримуватиме санкції, що включатимуть заборону на імпорт російських енергоносіїв. За його словами, угорська економіка просто не може функціонувати без російської нафти та газу.