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Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту, які важливі для українських аграріїв, - Лещенко

Перелік оновлювали вже 11 разів.

Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту, які важливі для українських аграріїв, - Лещенко
Фото: Lb.ua

Кабмін вніс зміни до переліку товарів критичного імпорту, щоб забезпечити безперебійне постачання продовольства в Україні.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"...Перелік оновлювався вже 11 разів, щоб Нацбанк міг забезпечувати постійне здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів. Паралельно увесь час ми додавали критичні групи товарів для потреб с/г виробників", - розповів міністр.

За словами Лещенка, під час останнього оновлення додали сільськогосподарську техніку і запчастини, обладнання для с/г робіт (трактори, с/г машини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі, зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни), добрива, препарати та інші товари. 

Міністр наголосив: завдання його відомства - забезпечити безперебійні поставки в Україну всіх товарів, які гарантують продовольчу безпеку. 

Нагадаємо, Україна спростила вимоги для імпорту продуктів харчування. Мова йде про маркування імпортних продуктів для їх швидшого ввезення під час воєнного стану.

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