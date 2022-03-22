Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту, які важливі для українських аграріїв, - Лещенко

Кабмін вніс зміни до переліку товарів критичного імпорту, щоб забезпечити безперебійне постачання продовольства в Україні.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"...Перелік оновлювався вже 11 разів, щоб Нацбанк міг забезпечувати постійне здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів. Паралельно увесь час ми додавали критичні групи товарів для потреб с/г виробників", - розповів міністр.

За словами Лещенка, під час останнього оновлення додали сільськогосподарську техніку і запчастини, обладнання для с/г робіт (трактори, с/г машини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі, зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни), добрива, препарати та інші товари.

Міністр наголосив: завдання його відомства - забезпечити безперебійні поставки в Україну всіх товарів, які гарантують продовольчу безпеку.

Нагадаємо, Україна спростила вимоги для імпорту продуктів харчування. Мова йде про маркування імпортних продуктів для їх швидшого ввезення під час воєнного стану.