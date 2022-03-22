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Двоє 21-річних мешканців Кривого Рогу пропонували біженцям транспортні послуги, але зникали після передоплати

Шахраїв викрила кіберполіція.

Двоє 21-річних мешканців Кривого Рогу пропонували біженцям транспортні послуги, але зникали після передоплати
Фото: скрин відео

Кіберполіція викрила шахраїв, які наживалися на біженцях. Зловмисники пропонували українцям послуги транспортних перевезень. За фейкові послуги просили передплату в розмірі 500-1000 гривень. 

Однак отримавши передоплату, навіть не думали виконувати рейси, не виходили на зв’язок або блокували клієнтів, повідомляє пресслужба Національної поліції.  

"Двоє 21-річних жителів Кривого Рогу вирішили «заробити», пропонуючи в інтернеті перевезення громадянам, котрі намагалися врятуватися від війни. Фігуранти розміщували оголошення про організацію поїздок за кордон у тематичних спільнотах у месенджерах", - йдеться в повідомленні. 

Правопорушення викрили кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з працівниками кримінальної поліції та слідчими Криворізького районного управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

У правопорушників вилучено мобільні телефони та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

Раніше Кіберполіція викрила шахраїв, що "здавали" житло, якого не існує, українцям, котрі тікали на захід країни від російської агресії.

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