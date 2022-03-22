Окупанти через брак резервістів мобілізують боржників та аліментників

Боржникам пропонують звільнення від усіх кредитних зобов’язань у разі підписання контракту з армією РФ.

Через брак резервів у Росії мобілізують боржників та аліментників.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву, окупанти вдаються до нових форм прихованої “мобілізації”. Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масову відмову від підписання контрактів прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей”, – йдеться в повідомленні.

Кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.

Відповідно боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у разі підписання контракту з армією РФ.

Зокрема, такі пропозиції почали поширювати на території Республіки Татарстан, у П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Також триває “рекрутинг” осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонують повну амністію в обмін на участь у бойових діях в Україні.

Нагадаємо, окупанти далі залучають до безпосередніх бойових дій особовий склад підрозділів забезпечення. Це є свідченням критичного стану ситуації у війську російських загарбників.