Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 6 авіаційних бомб

За добу підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 1 тис. 405 виїздів, у тому числі 302 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури. Врятовано одну людину.

Такі оперативні дані станом на 9:00 22 березня наводить пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"Піротехніками ДСНС здійснено 108 залучень, знешкоджено 300 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 6 авіаційних бомб, обстежено територію площею понад 130 га", – сказано в повідомленні.

Станом на ранок вівторка, 22 березня, в Україні було знеструмлено 1 тис. 318 населених пунктів, із них частково – 43.

Для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери ДСНС залучила 9 генераторів, з них 5 – для забезпечення електроенергією лікарень.

Рятувальники евакуювали 813 тис. людей, із них понад 177 тис. дітей та понад 4 тис. осіб з інвалідністю.