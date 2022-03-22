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Чернігів зараз без електроенергії і водопостачання, – Чаус

Комунальні служби у місті працююють майже цілодобово.

Чернігів зараз без електроенергії і водопостачання, – Чаус

Місто Чернігів зараз перебуває без електроенергії і відповідно водопостачання.  

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

“Не пишіть, будь ласка, що в тому чи іншому будинку нема світла. Ми все розуміємо. Служби працюють і роблять все, що необхідно виконувати в даних умовах. Дуже багато поривів. Багато проблемних питань. Працюють служби майже цілодобово. Тому, будь ласка, майте терпіння. Ми знаходимося в стані війни”, – сказав він.

Чаус розповів про зустріч з волонтерами і міською владою щодо забезпечення людей харчуванням та водою. 

“Спілкувалися щодо того, щоб ми якомога швидше налагодили постачання води і їжі, туди, де, на жаль, не доїжджає або дуже рідко доїжджає. Такі місця, на жаль, є. Тому що люди в підвалах розміщувалися хаотично і це зрозуміло. Відповідно десь якісь об'єкти залишилася поза увагою”, – зазначив голова ОВА.

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