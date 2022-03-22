Для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні працюватиме три маршрути

До Маріуполя вже вирушили 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила плани роботи гуманітарних коридорів 22 березня 2022 року.

"Сьогодні працюємо зосереджено над евакуацією маріупольців", – наголосила урядовиця.

Так, для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні буде працювати три маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27 Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна» Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Автобуси будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.

Віцепрем’єрка попросила проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій українських представників на місці.

"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить. Але ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щодня за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх маріупольців", – наголосила Ірина Верещук.

Вона додала, що із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя вже вирушили 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Вирішується питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: 3-62-76 та 3-52-52, 097 551 59 17, 050 439 75 29.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя: (095) 220- 41- 11, (067) 220- 41- 12, 0800- 503- 508.

Раніше повідомляли, що за п’ять днів із Маріуполя до Запоріжжя виїхала 41 тисяча людей. Це дані станом на вечір 20 березня.

Учора при евакуації з Маріуполя автобуси з дітьми потрапили під обстріл у Запорізькій області. Четверо дітей були госпіталізовані, двоє із них – у важкому стані.