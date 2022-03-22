​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
ГоловнаНовини -

Для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні працюватиме три маршрути

До Маріуполя вже вирушили 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні працюватиме три маршрути
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Нацполіції

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила плани роботи гуманітарних коридорів 22 березня 2022 року. 

"Сьогодні працюємо зосереджено над евакуацією маріупольців", – наголосила урядовиця.

Так, для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні буде працювати три маршрути:

  1. Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
  2. Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна» 
  3. Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Автобуси будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.

Віцепрем’єрка попросила проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій українських представників на місці.

"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить. Але ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щодня за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх маріупольців", – наголосила Ірина Верещук.

Вона додала, що із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя вже вирушили 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Вирішується питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: 3-62-76 та 3-52-52, 097 551 59 17, 050 439 75 29.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя: (095) 220- 41- 11, (067) 220- 41- 12, 0800- 503- 508.

Раніше повідомляли, що за п’ять днів із Маріуполя до Запоріжжя виїхала 41 тисяча людей. Це дані станом на вечір 20 березня.

Учора при евакуації з Маріуполя автобуси з дітьми потрапили під обстріл у Запорізькій області. Четверо дітей були госпіталізовані, двоє із них – у важкому стані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також