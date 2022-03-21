Евакуаційні автобуси з дітьми потрапили під обстріл у Запорізькій області. Четверо дітей госпіталізовані, двоє із них – у важкому стані.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, сьогодні понад 20 автобусів намагаються добратися зеленими коридорами. Через обстріли їм дуже непросто було перетнути лінію зіткнення.

"Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані", – повідомив Олександр Старух.