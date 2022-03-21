Загарбники викрали голів Берислава на Херсонщині та Циркунів на Харківщині (оновлено)

Невідомі викрали міського голову Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова. Посадовця вивезли у невідомому напрямку.

Фото: my.ua Олександр Шаповалов

Про це з посиланням на активістів повідомляє херсонське видання "МОСТ".

"Скоріш за все його повезли до Нової Каховки, де змушуватимуть до співпраці з окупантами", – зазначив співбесідник видання.

Подібний випадок трапився на Харківщині. Там окупанти викрали Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців. Спільно із правоохоронцями з’ясовуємо всі обставини та робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка", – написав голова ОВА у телеграм-каналі.

Фото: cyrkunivska-gromada.gov.ua

Синєгубов нагадав, що окупанти вже не вперше вдаються до викрадень та чинять тиск на мирне населення. Кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади на Харківщині. На щастя, Віктора Терещенка відпустили.

Оновлення. У Херсонській ОВА підтвердили викрадення окупантами голови Берислава. Повідомляється, що Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста викрали ще близько 11:00 суботи, 19 березня.

"Вже три доби вони перебувають у полоні, вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх. Чоловік має проблеми із серцем, важко переніс захворювання на коронавірус. Рідні хвилюються за стан здоров’я Олександра Шаповалова", – сказано в повідомленні.

В ОВА додали, що точне місце знаходження міського голови Берислава та інших полонених невідоме, скоріше за все рашисти їх утримують у Новій Каховці.

Як повідомляли, минулого тижня на Херсонщині окупанти викрали мера Скадовська і його заступника. Олександр Яковлєв згодом розповів, що із ним "поспілкувалися" і відпустили.