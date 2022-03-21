Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ

Також українські військові збили два безпілотники "Орлан".

Сьогодні, 21 березня, мобільні підрозділи Збройних сил України під Чугуєвом збили винищувач російського противника.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Після загоряння на низькій висоті той упав зі сторони російської федерації", – написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА додав, що також у понеділок, уранці, у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати "Орлан".

"Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога", – зазначив Олег Синєгубов.

раніше сьогодні радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що українські військові за 26 днів війни знищили чотири із 10 російських армій.