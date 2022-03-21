Мобілізацією в ОРДЛО окупант намагається приховати реальні втрати, - СБУ

Мобілізація» на тимчасово окупованих територіях виглядає як звичайний «відлов», - зазначили у Службі безпеки.

Військове командування РФ намагається приховати реальні втрати шляхом мобілізації в ОРДЛО. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України з посиланням на перехоплені розмови окупантів.

"Мобілізація» на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний «відлов». А те, як «необстріляних новобранців» кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення. Так, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: «Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек, 150 вышло».

А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: «…у нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут. И это не считая тех, которые раненые»" - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, окупанти з метою збільшення кількості потенційних "призовиків" піднімають вік “мобілізованих” з ОРДЛО до 65 років. А реальні втрати російських військ в України складають близько 15 тисяч осіб.