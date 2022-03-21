Українські військові вже знищили 498 танків і 1535 броньованих машин росіян.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: ООС Фото: ООС Фото: ООС

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно 15000 осіб особового складу, 498 танків, 1535 бойових броньованих машин і 240 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські військові знищили: РСЗВ - 80 од., засобів ППО - 45 од., літаків – 97 од., гелікоптерів – 121 од., автомобільної техніки - 969 од., кораблів/катерів - 3 од., цистерн з ПММ - 60, БпЛА оперативно-тактичного рівня - 24. Спеціальної техніки - 13 од.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, за 20 березня, українські війська знищили один літак, чотири дрони, дві крилаті ракети окупантів.