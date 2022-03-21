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Понад 3 млн українців виїхали до Європи, до 12 млн громадян виїхали зі своїх міст через війну

Росія руйнує життя мільйонів людей. 

Понад 3 млн українців виїхали до Європи, до 12 млн громадян виїхали зі своїх міст через війну
Фото: EPA/UPG

Більш ніж 3 мільйони українців вимушено виїхали до європейських країн від початку повномасштабної  війни, розвʼязаної РФ.

11-12 млн громадян стали внутрішніми переселенцями. Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?" – написав він. 

Нагадаємо, власники житла, які безкоштовно прихистили українців, котрі виїхали з місць активних бойових дій, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожну особу для компенсації витрат на комунальні послуги.

Алгоритм дій для отримання компенсації такий:

Люди, які мають житло та готові дати прихисток, повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти в себе переселенців. Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через сайт "Прихисток", а надалі це можна буде зробити й через застосунок "Дія".

Таким чином органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. У міністерстві наголосили, що розселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.

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