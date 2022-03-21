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Кремль переходить до нової стратегії та зосередить увагу на півдні і сході України, - WSJ

Однак продовжить обстріли мирних міст.

Кремль переходить до нової стратегії та зосередить увагу на півдні і сході України, - WSJ
Фото: EPA/UPG

Кремль переходить до нової стратегії війни в Україні і тепер зосередиться на півдні і сході України.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

"Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють можновладні чиновники в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні і східні території України", - сказано в публікації.

Експерти вважають, що окупанти прагнуть забезпечити "сухопутний коридор" між західною частиною Росії і АРК Крим, а також розширити російський контроль над Донбасом.

Крім того, очікується, що російські військові будуть продовжувати обстрілювати українські міста, для тиску на Україну.

Офіційні особи США заявили, якщо вимоги Путіна про територію і нейтралітет будуть відхилені, він, як очікується, спробує утримати всі землі, які зайняли його війська, і буде продовжувати воєнні дії.

"Виходячи з наших оцінок, схоже, що він повертається до тактики облоги", - сказав інший представник США.

Нагадаємо, міністр оборони США повідомив, що воєнна кампанія Путіна в Україні зупинилася, тому він вдається до огидних нападів на цивільних.

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