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Військова кампанія Путіна в Україні зупинилася, тому він вдається до огидних нападів на цивільних, – міністр оборони США

Путін не зміг досягти цілей так швидко, як йому хотілося.

Військова кампанія Путіна в Україні зупинилася, тому він вдається до огидних нападів на цивільних, – міністр оборони США
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

Військова кампанія президента Росії Володимира Путіна в Україні зупинилася, а тому він вдається до огидних нападів на цивільне населення.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив у програмі CBS “Face the Nation”, пише Дзеркало тижня.

“Протягом останніх кількох тижнів ми бачили навмисні обстріли міст та селищ, а також мирних жителів”, – заявив Остін.

Міністр додав, що він не зміг досягти цілей так швидко, як йому хотілося.

Нагадаємо, вчора Остін заявив, що США “спостерігають низку помилок” Росії під час вторгнення в Україну.

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення України, зокрема Харківщини, Чернігівщини, Луганщини, Донеччини та Київщини.

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