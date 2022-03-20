Прем'єр Естонії: "Путін не повинен виграти цю війну"

"В Україні може бути миротворча місія НАТО, лише якщо ми матимемо мир".

"Путін не повинен виграти війну з Україною". Про це в інтерв'ю телеканалу CNN заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, наголосивши, що "неможливо спокійно споглядати за тим, що Росія робить в Україні".

"Ми намагаємося зробити усе можливе, щоб підтримати та допомогти Україні вести цю війну. Путін не повинен її виграти", - заявила Каллас у програмі State of the Union.

Водночас глава естонського уряду наголосила: стратегія НАТО має бути зосереджена на припиненні війни, що означає, що НАТО слід перейти від «позиції стримування» до безпечної «позиції оборони».

"Є деякі можливості, які надто дорогі для будь-якої окремої держави, але якщо ми використовуватимемо їх разом тут, у Європі, для захисту наших територій, ми сильніші", — сказала вона. Країни повинні рухатися у напрямку ізоляції Росії "на всіх можливих політичних рівнях".

Відповідаючи на запитання про пропозицію Польщі направити миротворців в Україну, Каллас зазначила, що спочатку має бути досягнутий мир і що Росія не виявляє жодних намірів досягти його.

"У нас може бути миротворча місія, лише якщо ми матимемо мир, але ви знаєте, якщо ви подивитеся на те, що відбувається в Україні, мир — це не те, що ми там бачимо. Йде війна, і я не бачу намірів Росії щось робити для досягнення миру. Тож спочатку в нас має бути досягнуто мир, — сказала вона. — Іноді для досягнення миру ми повинні бути готовими використовувати військову силу".

Каллас також порівняла депортацію, що відбувається в Маріуполі, із тим, що робила Росія в 1940-х роках, коли естонців садили у «вагони для худоби» і відправляли до Сибіру.

Вона сказала, що Путін підживлює правий наратив у Європі та США, створюючи кризу з біженцями.

«Він створює цей величезний міграційний тиск на Європу, і ми також бачимо, що ультраправі в різних країнах зараз набирають сили».

«Ворог – це Росія, а не біженці», – сказала Каллас.