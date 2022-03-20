Зеленський звернувся до Ізраїлю по зброю і попросив запровадити санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський попросив Ізраїль не бути байдужим і надати Україні оборонну зброю для боротьби у війні з Росією. Про це він заявив під час промови перед депутатами Кнесету. Він нагадав, що російські війська атакують міста, де нині проживає чимало євреїв - громадян України.

"Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона – вона найкраща. Вона потужна. Кожен знає, що ваша зброя сильна. Кожен знає, що ви молодці. Ви умієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу. І ви точно можете допомогти нам захистити наше життя, життя українців, життя українських євреїв", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що нинішня відмова Ізраїлю запроваджувати жорсткі санкції проти Росії та надавати Україні озброєння - це те, з чим потім доведеться жити ізраїльському народу.

"Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю. Або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії. Чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь усе одно обирати вам, шановні брати і сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю", - зазначив Зеленський.

Нещодавно 85 відомих українських євреїв звернулися до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців, у тому числі тих, хто шукає притулку від воєнних дій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний текст заяви.