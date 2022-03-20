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Девід ​Бекгем передав свою сторінку в Instagram лікарці перинатального центру в Харкові

Легенда "Манчестера Юнайтед" закликав своїх підписників допомогати Україні.

Девід ​Бекгем передав свою сторінку в Instagram лікарці перинатального центру в Харкові
Девід Бекгем
Фото: EPA/UPG

Легенда англійського футбольного клубу "Манчестера Юнайтед", а нині співвласник клубу МЛС "Інтер Маямі" Девід Бекгем надав свою сторінку в Instagram з 71,4 млн підписників українській лікарці, щоб показати роботу перинатального центру в Харкові.

"Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати. У сториз можна дізнатися більше про дивовижну роботу, яку робить Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні. Будь ласка, підтримуйте ЮНІСЕФ і таких людей, як Ірина, за допомогою посилання на пожертвування", - сказав Бекгем у відеозверненні.

Нагадаємо, раніше подружжя Бекгемів пожертвувало £1 млн у фонд ЮНІСЕФ, який допомагає потерпілим від агресії Росії українським дітям.

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