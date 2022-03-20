Німеччина домовилася з Катаром про енергетичне партнерство, щоб зменшити залежність від російського газу

Міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Німеччини Роберт Габек та емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані Хабек погодили довгострокове партнерство в галузі енергетики.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Габек зазначив, що це партнерство - крок на шляху здобуття більшої незалежності від Росії на тлі російського вторгнення в Україну.

Після зустрічі голова Мінекономіки ФРН розповів, що емір "продемонстрував навіть ширшу підтримку, ніж очікувалося".

За словами Габека, керівники німецьких компаній, які супроводжують його під час візиту до Катару, тепер проведуть з катарською стороною докладні переговори щодо укладання контрактів. Про які саме обсяги газу йдеться, міністр не уточнив.

Катар - один із найбільших у світі постачальників зрідженого природного газу. Як зазначив Габек, узгоджене партнерство передбачає не лише постачання ЗПГ до Німеччини, а й розробку відновлюваних енергоносіїв, а також заходи посилення енергоефективності.

Нагадаємо, раніше Габек заявив, що залежність Німеччини від російського газу була "просто безглуздою". Він заявив, що тепер ФРН "за жодних обставин" не створить "наступну односторонню залежність". Напередодні він розповів про плани відвідати Катар та ОАЕ, щоб обговорити питання енергопостачання та знайти шляхи зниження залежності від Росії у сфері енергетики.

На запитання, чи впевнений він, що до осені газосховища в Німеччині можуть бути достатньо заповнені, Габек відповів: "Так, але поки що тільки російським газом".

У січні США повідомили, що ведуть переговори з Катаром про постачання газу в Європу в разі нападу Росії на Україну.

За кілька днів перед військовим вторгненням заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив, що зупинка сертифікації "Північного потоку-2" (через санкції за агресію проти України. - Ред.) призведе до того, що незабаром біржова ціна на газ у Європі підніметься до 2 тис. євро за кубометр. "Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть €2000 за тисячу кубів газу", - написав Медведєв у Twitter.