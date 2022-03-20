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Нова війна у Європі

Хамська заява російського посла в Боснії і Герцеговині Ігоря Калабухова, який фактично пригрозив Боснії долею України, якщо ця балканська країна захоче вступити до НАТО, може здатися ще однією ілюстрацією демонстративної зневаги до суверенітету та політичної позиції інших країн – у цій зневазі російські посли, здається, просто змагаються один з одним.

Засідання парламенту Сербської Республіки, Белград
Фото: parlament.gov.rs/
Засідання парламенту Сербської Республіки, Белград

Але у випадку з Боснією все набагато складніше. Складніше хоча б тому, що протягом останніх місяців Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в цій балканській країні за допомогою керівництва боснійських сербів, які взяли курс на фактичну дефрагментацію єдиної держави та підрив домовленостей, що призвели до закінчення війни між народами Боснії і Герцеговини. І робиться це свідомо. 

Російська Федерація не змогла завадити прийняттю до НАТО Чорногорії та Північної Македонії – хоча робила все, аби цього не сталося, аж до спроби перевороту в Чорногорії та зриву схвалення угод між Північною Македонією та Грецією. І тепер Москві потрібна повноцінна криза в Боснії, яка дозволить втягнути у новий конфлікт на Балканах не лише народи цієї країни, а й сусідню Сербію. Що завадить можливій європейській інтеграції країн Західних Балкан. Тому що до Європейського Союзу хочуть вступити не лише Чорногорія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Косово. До Європейського Союзу прагне приєднатися і Сербія – нехай більша частина населення цієї країни, яка не раз розв'язувала війни в регіоні, симпатизує Росії, втім її керівництво чудово розуміє, що без вступу до ЄС на країну чекає деградація і, можливо, продовження відцентрових процесів.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель і президент Сербії Александар Вучич під час пресконференції після зустрічі в Брюсселі, 26 квітня 2021 р.
Фото: EPA/UPG
Високий представник ЄС Жозеп Боррель і президент Сербії Александар Вучич під час пресконференції після зустрічі в Брюсселі, 26 квітня 2021 р.

Путін хоче зупинити процес європейської інтеграції балканських країн – так само, як він у 2013 році хотів зупинити процес підписання колишніми радянськими республіками угод про асоціацію з Європейським Союзом. Тому й вирішив обрати «слабку ланку» – Боснію і Герцеговину, державність якої важко назвати ефективною насамперед через планомірну протидію самому процесу побудови єдиної держави з боку боснійських сербів. І так, це справжнісінький «український сценарій», розв'язку якого ми спостерігаємо в нашій державі.

Україна, як відомо, не мала жодних шансів приєднатися до НАТО у найближчому майбутньому, вона не отримала навіть плану для членства в НАТО. Проте приводом для російської агресії проти нашої країни став саме цей примарний вступ, який нібито загрожує національним інтересам Росії. Боснія також не збирається приєднуватися до НАТО хоча б тому, що проти цього виступає керівництво боснійських сербів, а отже, населення Республіки Сербської, одного з ідентитетів Боснії. І це визнає російський посол.

Але таке розуміння аж ніяк не завадить розв'язати конфлікт на Балканах під приводом того, що боснійські мусульмани та хорвати надто тісно співпрацюють з НАТО, а це загрожує безпеці Республіки Сербської, тому ця республіка має вийти з Боснії або навіть терміново ліквідувати якісь «бази бойовиків». На чужій території – я не буду зараз передбачати фантазії Путіна, з уявою у нього все добре. Ось вам і війна за участю формувань боснійських сербів і російських «приватних військових компаній». І зрозуміло, що в цій війні неодмінно братимуть участь добровольці із самої Сербії – навіть якщо Белград і не зацікавлений у такому розвитку подій.

Фото: politikus.ru

Тож той, хто вважає, що напад на Україну – це лише частина путінського плану дестабілізації Європи та Заходу, не помиляється. Просто з фази гібридних воєн і провокацій путінський план перейшов у фазу справжньої європейської війни – і нехай на першому етапі ця війна буде локалізована в окремих державах, які не входять до НАТО та ЄС, вона має шанси охопити весь континент. Власне, саме цього Путін і прагне.

Фото: EPA/UPG

Віталій ПортниковВіталій Портников, журналіст
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