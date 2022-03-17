Російський посол пригрозив Боснії і Герцеговині "прикладом України", якщо вона вирішить приєднатися до НАТО

Боснія і Герцеговина має план ПДЧ від НАТО ще з 2010 року.

Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО. Про це повідомляє "Балканський оглядач".

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось - це внутрішня справа. Але інша річ - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив Калабухов в телеефірі боснійського телеканалу.

Посол зазначив, що має сумніви щодо вступу Боснії і Герцеговини в НАТО, тому що в країні "немає консенсусу, і БіГ не буде так легко прийняти рішення за цих обставин". Також він зазначив, що наразі в Росії немає плану дій щодо Боснії і Герцеговини, але Москва буде реагувати, "аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію".

Голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву російського посла, назвавши її неприйнятною.

"Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії буде з наведенням прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини", - підкреслив голова президії БіГ.

Комшич зазначив, що рішення Боснії і Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не "приводом для нападу на Боснію і Герцеговину".

"Як голова президії БіГ я зобов’язаний засудити та відкинути загрози, які є не лише загрозою Боснії і Герцеговині, а й загрозою миру та стабільності на Західних Балканах", – сказав Комшич.

Зазначимо, що Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) у 2010 році. У той самий час сербська частина БіГ, Республіка Сербська, у 2017 р. проголосила свій військовий нейтралітет.