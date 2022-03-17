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Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає про фейк щодо швидкого усиновлення дітей-сиріт

У соцмережах поширюються матеріали із закликом "швидко всиновити" дітей-сиріт.

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає про фейк щодо швидкого усиновлення дітей-сиріт
Фото: EPA/UPG

В Україні поширюють фейк про швидке усиновлення дітей-сиріт. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У Центрі зазначили, що в соцмережах поширюють фото та відео врятованих сиріт. Ці матеріали супроводжують закликом "швидко всиновити" та про готовність влади України передавати дітей-сиріт у "добрі руки".

“Застерігаємо – це фейк! Він розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, у кращому разі жертву шахраїв, у гіршому – порушників українського законодавства. Адже торгівля, передання або одержання дитини підпадають під дію ст. 146 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років!” – йдеться в повідомленні.

Зараз в Україні діє спрощена процедура, але не усиновлення, а опіки чи взяття під патронат, наголосили у ЦПД.

“Процедури усиновлення, опіки або патронатного виховання є тривалими. Найпростішою є процедура патронату, але і вона вимагає щонайменше 7 документів і проходження спецнавчання”, – додали в центрі.

Нагадаємо, уряд спростив правила перетину державного кордону під час війни для дітей-сиріт, дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, перебувають під опікою, піклуванням і не досягли 18-річного віку.

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