Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ

Техніку приводять в бойовий стан для використання у боях.

Збройні Сили України активно використовують у боях трофейну російську бронетехніку, яка була відбита в ворога або полишена ним при втечі.

За інформацією Defense Express, яке посилається на представників вітчизняної оборонної промисловості, йдеться про декілька сотень російських танків типу Т-72, Т-80.

Зараз фахівці бронетанкових підприємств "Укроборонпрому", приватних оборонних підприємств у взаємодії зі Збройними Силами вживають заходів для ремонту та приведення до бойового стану захопленої ворожої бронетехніки.

При цьому паралельно вибудовується нова географічна та промислова кооперація, з урахуванням намагань ворога завдавати ракетних та бомбових ударів, зокрема, по потужностях підприємств бронетанкової галузі.

Нова кооперація та релокація ремонтних та виробничих потужностей має мінімізувати загрозу від дій агресора.

Також аналіз ворожих зразків показав, що значна кількість російських танків не пристосована для ведення бойових дій вночі. Це зокрема, головноштатні Т-72А/Б, які були відправлені ворогом на війну в Україну і не пройшли модернізацію, як, наприклад, ті ж Т-72Б3 (зразки які, до речі, також є серед орківського арсеналу, який відбили наші воїни).

"Є завдання для нашої оборонки, яке вже виконується. Йдеться про те, щоб у співпраці ремонтних бригад насамперед з вітчизняними приватними компаніями оперативно дооснастити захоплені танки нашими серійними тепловізійними приладами, аби наші танкісти могли нищити ворога і вдень, і вночі", - повідомили Defense Express представники нашої "оборонки".

Нпгадаємо, за даними Генштабу, українськими військовими знищено вже 444 ворожих танка, 1435 одиниць бойових броньованих машин, 201 артилерійську систему та 72 ракетних систем залпового вогню.