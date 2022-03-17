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Екоактивіст і голова ГО “Парк Осокорки” Сергій Машовець загинув під час оборони Києва

Чоловік помер від російських "градів" під Гореничами.

Від російських "градів" під селом Гореничі в обороні Києва загинув екоактивіст, голова ГО "Національний парк збереження та збагачення флори і фауни "Осокорки"" Сергій Машовець.

Про це повідомив колишній народний депутат Юрій Михальчишин.

Сергій одним із перших приєднався до складу Окремого полку спеціального призначення ЗСУ “Азов” для того.

“Йому було лише 32 роки. Чуйний і небайдужий до людської біди, надійний товариш. Виховував доньку. З першого дня національно-визвольної війни українського народу – в лавах полку ТРО Азов. Пам'ятаємо. Не пробачимо”, – написав колишній нардеп.

Сергій Машовець народився в Києві, навчався в Національному авіаційному університеті. Був акивним учасником громадських екологічних ініціатив, захищав киян від незаконних забудов на Позняках і Осокорках, пише kyivcity.net.

Чоловік планував облагородити Осокорківські луки, озеро Тягле та прилеглі території і перетворити звалище на Осокорках на сучасний парк, який би міг стати “перлиною” Києва.

Нагадаємо, під час евакуації з окупованого села на Київщині загинули головний бібліограф відділу шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук Олег Олександрович Козак та його неповнолітній син Ярослав

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