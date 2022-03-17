У четвер продовжиться евакуація та доставлення гуманітарної допомоги за 9 маршрутами

На 17 березня погоджено девʼять гуманітарних коридорів. Мова йде про шляхи евакуації чи доставлення гуманітарної допомоги.
Міністр реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила, що Україна звернулася за погодженням коридору в Донецькій області для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.
"Ми звернулись за погодженням цього маршруту і плануємо відправити автобуси з Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя. Також запустимо по маршруту автоцистерну з пальним для заправки приватних авто", – зазначила вона.
Київська область: з міста Бородянка до Житомира, із села Шевченкове у Бровари. Заплановано доправити гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів і їжі в Гостомель, Бучу, сіл Семиполки, Парківці, Опанасів.
Харківська область: з Харкова до Вовчанська відправлять гуманітарну допомогу. Напрацьовують маршрути, що доправити допомогу всім оточеним містам.
Також посилюється робота з визволення полонених цивільних. Зокрема, в полоні окупантів перебувають іванківська міська голова Тетяна Свириденко, голова ВЦА Щастя Володимир Тюрін, секретар Скадовської міськради та мер Дніпрорудного, а також рятувальник Олексій Данченко, який брав участь у погодженому гуманітарному коридорі.
Верещук також повідомила про створення національного інформаційного бюро відповідно до Женевської конвенції поводження з військовополоненими. ДП "Український національний центр розбудови миру" буде юрособою публічного права та виконуватиме функції інформбюро.
Уповноважена з прав людини Людмила Денісова опублікувала докладні маршрути:
- З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя.
З урахуванням великої кількості людей (жінки, діти та люди похилого віку), які виїжджають на особистому транспорті з міста Маріуполь, просимо погодити можливість доставки палива для їхньої дозаправки автоцистерною з міста Запоріжжя.
- З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка – Дружня – Загальці – Поташня – Пісківка – Мигалки – Біла Криниця – Хомівка – Березці – Радомишль – Поташня – Кочерів – Житомир). Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Житомир.
- Із села Шевченкове Київської області до міста Бровари (Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калитянське – Козелець – Остер – Крехаїв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари). Автобуси для евакуації будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Вовчанськ Харківської області (Вовчанськ – Симонівка – Рубіжне – Перемога – Шестакове – Харків). 6 автомобілів з продуктами та медикаментами будуть відправлені з міста Харків. Старший колони: "фольксваген крафтер" (АХ 9104 КЕ), 0979913734, Кашкаров Артем Васильович
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Гостомель Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Ірпінь – Гостомель.
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Буча Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Капітанівка – Забуччя – Михайлівка-Рубежівка – Ворзель – Буча.
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Семиполки Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаїв – Остер – Козелець – Калитянське – Семиполки.
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Марківці Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаїв – Остер – Козелець – Калитянське – Калита – Заворичі – Мокрець – Марківці.
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Опанасів Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаїв – Остер – Козелець – Калитянське – Калита – Опанасів.