У четвер продовжиться евакуація та доставлення гуманітарної допомоги за 9 маршрутами

На 17 березня погоджено девʼять гуманітарних коридорів. Мова йде про шляхи евакуації чи доставлення гуманітарної допомоги.

Міністр реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила, що Україна звернулася за погодженням коридору в Донецькій області для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.

"Ми звернулись за погодженням цього маршруту і плануємо відправити автобуси з Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя. Також запустимо по маршруту автоцистерну з пальним для заправки приватних авто", – зазначила вона.

Київська область: з міста Бородянка до Житомира, із села Шевченкове у Бровари. Заплановано доправити гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів і їжі в Гостомель, Бучу, сіл Семиполки, Парківці, Опанасів.

Харківська область: з Харкова до Вовчанська відправлять гуманітарну допомогу. Напрацьовують маршрути, що доправити допомогу всім оточеним містам.

Також посилюється робота з визволення полонених цивільних. Зокрема, в полоні окупантів перебувають іванківська міська голова Тетяна Свириденко, голова ВЦА Щастя Володимир Тюрін, секретар Скадовської міськради та мер Дніпрорудного, а також рятувальник Олексій Данченко, який брав участь у погодженому гуманітарному коридорі.

Верещук також повідомила про створення національного інформаційного бюро відповідно до Женевської конвенції поводження з військовополоненими. ДП "Український національний центр розбудови миру" буде юрособою публічного права та виконуватиме функції інформбюро.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова опублікувала докладні маршрути:

З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя.

З урахуванням великої кількості людей (жінки, діти та люди похилого віку), які виїжджають на особистому транспорті з міста Маріуполь, просимо погодити можливість доставки палива для їхньої дозаправки автоцистерною з міста Запоріжжя.