ЗСУ знищили командний пункт і підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Росії

Учора наші захисники також вразили 10 літальних апаратів ворога.

Збройні сили продовжують завдавати нищівних ударів по військах ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів. Стан, і становище і характер дій сил оборони суттєвих змін протягом 16 березня не зазнали.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6-ту ранку 22 доби героїчної боротьби українського народу з російським вторгненням.

"Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил Російської Федерації, втрати ворога уточнюються", – зазначили в повідомленні.

Також завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних сил і ППО Сухопутних військ за середу було знищено 10 повітряних цілей: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.

Не маючи успіху в наземних операціях, війська Росії продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Крім того, окупанти продовжують кібератаки, фізично знищують ретранслятори теле- і радіосигналів і здійснюють дезінформаційну кампанію, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво країни.

"Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України", – підсумували в Генеральному штабі ЗСУ.

Учора повідомлялося, що підрозділи 36 загальновійськової армії Росії зазнали втрат в особовому складі та техніці на Поліському напрямку. Там вони намагались зосередити основні зусилля на веденні розвідки та контрбатарейній боротьбі.