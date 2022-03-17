У Чернігові окупанти обстріляли чергу за хлібом, загинуло 13 людей (оновлено)
У Чернігові окупанти обстріляли чергу за хлібом, загинуло 13 людей (оновлено)
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
У Шевченківському районі Києва уламки снаряда влучили у 12-поверхівку, стався обвал
У Шевченківському районі Києва уламки снаряда влучили у 12-поверхівку, стався обвал
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили командний пункт і підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Росії

Учора наші захисники також вразили 10 літальних апаратів ворога. 

ЗСУ знищили командний пункт і підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Збройні сили продовжують завдавати нищівних ударів по військах ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів. Стан, і становище і характер дій сил оборони суттєвих змін протягом 16 березня не зазнали.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6-ту ранку 22 доби героїчної боротьби українського народу з російським вторгненням.

"Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил Російської Федерації, втрати ворога уточнюються", – зазначили в повідомленні.

Також завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних сил і ППО Сухопутних військ за середу було знищено 10 повітряних цілей: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється. 

Не маючи успіху в наземних операціях, війська Росії продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Крім того, окупанти продовжують кібератаки, фізично знищують ретранслятори теле- і радіосигналів і здійснюють дезінформаційну кампанію, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво країни.

"Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України", – підсумували в Генеральному штабі ЗСУ. 

Учора повідомлялося, що підрозділи 36 загальновійськової армії Росії зазнали втрат в особовому складі та техніці на Поліському напрямку. Там вони намагались зосередити основні зусилля на веденні розвідки та контрбатарейній боротьбі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також