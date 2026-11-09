Світлана Заліщук, українська посолка у Стокгольмі: «Шведи сприйняли агресію Росії проти України як загрозу і виклик для Швеції»

Світлана Заліщук зустрілася з українськими журналістками, які в кінці жовтня відвідали Стокгольм у межах програми «Лідерки в медіа», яку реалізує ГО «Жінки в медіа» за підтримки International Media Support (IMS). Подаємо найважливіші тези з розмови з українською дипломаткою.

Швеція понад вісімдесят років будувала власну оборонну промисловість і розвивала концепцію «тотальної оборони», вважаючи захист країни справою всього суспільства. Зараз же, за словами Заліщук, шведські військові переймають наш воєнний досвід, зокрема, часто приїжджають у зону бойових дій в Україні. І роблять висновки: так, більшість трансформаторів на півночі країни вже залили бетоном, а високовольтні лінії закривають сітками від дронів.

«У Швеції є політичний консенсус щодо України», «збереження України як держави входить у їхні інтереси», — каже Світлана Заліщук, посолка України у Швеції.

Фото: Марина Сингаївська Зустріч у Посольстві України в Швеції Світлани Заліщук з українськими журналістками

Про підтримку України

Швеція на третьому-четвертому місці серед держав за рівнем підтримки України, хоча має лише 10 мільйонів населення. Допомога Швеції Україні — це близько 5 мільярдів доларів на рік, із яких чотири мільярди — військова допомога, один — гуманітарна. Для порівняння: торік США надали Україні 400 мільйонів доларів.

Згідно з результатами опитувань, 97% шведів підтримують членство України в Європейському Союзі. І це трошки більше, ніж підтримка євроінтеграції серед самих українців (Жартує.) (За даними різних соціологічних досліджень, проведених у 2026 році, рівень підтримки вступу України до Європейського Союзу серед громадян коливається в межах від 70% до 83%, — Ред.).

Про усвідомлення загрози з боку Росії

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Під час Другої світової війни Швеція зберегла нейтралітет. І після війни не була членом НАТО аж до 2024 року. Але вони не перебували в рожевих окулярах, тому що розуміли: ось — через кордон із Фінляндією — Радянський Союз. Фіни і шведи мають частково спільну історію й тісно контактують. У Фінляндії під час Другої світової багато етнічних шведів постраждали або евакуювались до Швеції. Тому Швеція мислила так: загроза нікуди не поділася, нам може перепасти, тож треба готуватись до війни. Загальний призов у країні зберігався до 2010 року.

(Вже у 2017 році уряд його відновив; офіційно призовники знову пішли служити з 1 січня 2018 року. Головним тригером стала окупація Криму Росією та війна на сході України,а також стрімке зростання військової та шпигунської активності Росії на Балтиці, — Ред).

Шведи розбудовували власну військову воєнну індустрію. Швеція — унікальна країна з точки зору мілітарного виробництва. Є тільки кілька країн, які виробляють свої винищувачі, підводні човни і паливо для атомних електростанцій, і Швеція — одна з них.

Фото: Марина Сингаївська Зустріч у Посольстві України в Швеції Світлани Заліщук з українськими журналістками

До речі, раніше ми все своє паливо для атомних станцій — Рівненської, Хмельницької, Запорізької до її окупації, — купували в Росії. Зараз ми незалежні від росіян саме завдяки Швеції. Тут розташований завод Westinghouse Electric Sweden AB, і 100% палива для наших атомних станцій виробляє Швеція.

(Україна припинила закупівлю російського ядерного палива у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Офіційну заяву про повну відмову від контрактів із російською компанією «ТВЕЛ» НАЕК «Енергоатом» оприлюднив 11 березня 2022 року. А 10 вересня 2023 року в реактор ВВЕР-440 було вперше у світовій практиці завантажене альтернативне паливо компанії Westinghouse Electric Sweden AB, створене разом з українськими фахівцями, — Ред.)

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Цікаво, що всі сценарії, які відпрацьовували у шведській армії, загрозою визначали Росію. У них є прошивка, що Росія — потенційний ворог, який може напасти на Швецію. Тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, шведи сприйняли агресію Росії проти України як загрозу і виклик для Швеції.

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У Стокгольмі в жовтні була велика делегація «Укргідроенерго». Вони зустрічалися з Vattenfall AB, найбільшою енергетичною компанією Швеції. Українці розповіли, як будують шелтери, як ховають під землю трансформатори й інше обладнання. Шведи на це кажуть: «А ми більшість трансформаторів на півночі вже залили в бетон. Ми купили сітки і закриваємо від дронів високовольтні лінії». Це приклад того, наскільки Швеція не на словах, а на ділі вірить у реальність російської загрози.

Фото: group.vattenfall.com Українська делегація «Укргідроенерго» під час зустрічі із співробітниками з Vattenfall AB

Про акції на підтримку України, які тривають досі

Коли я приїхала в Стокгольм, мене запросили на щотижневу демонстрацію з підтримки України. До речі, сьогодні вона теж є, о 12:00. Я кажу: «Так, залюбки», приходжу. Це був перший тиждень мого перебування на посольській посаді. Я виступила на демонстрації на одній із центральних площ Стокгольма.

Потім мені дзвонять і кажуть: «Світлано, приходьте на щотижневу демонстрацію». Я кажу: «Дякую, я вже була». Але то була акція в неділю, а є щопонеділка. Я така: «А, ще й в понеділок? Добре». Приходжу в понеділок, виступила перед сотнями людей. Туди приходять міністри, посли… Я думаю: нічого собі! Потім мені дзвонять: «Світлано, приходьте на щотижневу демонстрацію». — «Я вже була на обох — і в неділю, і в понеділок». — «Так, але ж в середу ви ще не були?» — «Ні, в середу ще не була».

Демонстрація щосереди — біля російського посольства. Площу, де воно розташоване, і автобусну зупинку перейменували на площу Вільної України. Хоч як закінчиться війна, вільна Україна буде завжди сусідкою російського посольства у Швеції. Це символічно.

Російські інформаційні впливи у Швеції

Довіра до суспільного мовника Швеції — одна з найвищих у Європі. 75% людей довіряють національному телебаченню і радіо. Люди споживають якісну інформацію, й рівень шведської незалежної журналістики надзвичайно високий. Тут немає ультралівих чи ультраправих медіа, які з шаленою швидкістю розганяють якісь наративи, як в Італії чи Іспанії. Інформаційне поле стабільне, засноване на довірі до надійних ресурсів.

Звичайно, в соціальних мережах росіяни трошки присутні. Але не порівняти з тим, як вони присутні в решті Європи. Моніторингові інституції, які відстежують зловмисний російський вплив на медіа, повідомляють: його рівень майже нульовий. Довіра до медіа висока, а негативне ставлення до Росії таке величезне, що росіянам немає сенсу витрачати на це ресурси. Адже їм потрібне сприятливе поле, інакше вони просто змарнують гроші.

Фото: ГО ‘Жінки в медіа’ Зустріч у Посольстві України в Швеції Світлани Заліщук з українськими журналістками

Немає тут і російського культурного осередку. Є звичайне посольство, але з послом навіть не зустрічаються. МЗС викликає посла тільки для того, щоб зробити демарш, коли відбуваються великі удари по Україні.

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У 2023 році був запит на виключення Російської православної церкви зі шведської Ради церков. І два тижні тому її таки виключили з поясненням, що російська церква деструктивно впливає на людей. (Правління Християнської ради Швеції — Sveriges kristna råd — у жовтні 2026 року офіційно призупинило членство Російської православної церкви, — Ред.).

У Швеції є політичний консенсус щодо України. Тут є і ультраправі, і ліві, в парламенті є колишні комуністи. І всі політичні сили без винятку голосують за всі пакети військової підтримки для України. Більше того, ультраправі створили фонд гуманітарної підтримки України.

Фото: facebook/Світлана Заліщук Світлана Заліщук на підприємстві Väderstad AB, які відправили протягом 4х років 5 500 буржуйок для України. Після роботи охочі працівники зварюють печі для відправлення в Україну.

Який досвід України може бути релевантним для Швеції

Шведи вчаться на всьому, що ми їм показуємо. Я часом жартую, що тотальну оборону українці спочатку втілили на практиці, а потім теоретизували. Цікаво, що в Швеції є два міністри оборони: військової та цивільної.

(У Швеції концепція «тотальної оборони» — Totalförsvar — визначається як модель національної безпеки, за якої захист країни є спільною справою всього суспільства, а не лише регулярної армії. Цей принцип закріплений на законодавчому рівні й передбачає, що у разі загрози або війни військова та цивільна сфери об'єднуються в єдину оборонну систему. Міністерство оборони — Försvarsdepartementet — відповідає і за військову, і за цивільну оборону, і в ньому працюють двоє міністрів, — Ред.).

Коли я приїхала, мене запросили на оборонний семінар. Хто запрошує? ІКЕА. Я кажу: «Друзі, чого це я піду на оборонний семінар від супермаркету?» — «Світлано, тому що в них є так звані тижні готовності». Це коли всі без винятку цивільні інституції готуються до можливої війни. Я сходила, і це був дуже класний семінар.

(«Тиждень готовності» — Beredskapsveckan — це щорічна інформаційна кампанія, яка зазвичай проводиться у вересні під егідою профільного відомства. Мета — навчити цивільних громадян алгоритмів дій у разі масштабних криз, епідемій, кібератак, відключення електроенергії або війни. Муніципалітети, школи, компанії та громадські організації по всій країні проводять навчання, поширюють інструкції та закликають людей перевірити свої «тривожні валізки», — Ред.)

Про ескалацію в Балтійському регіоні

Цього року французький авіаносець заходив у шведський порт, і до нього наближався російський дрон. Його придушили засобами радіоелектронної боротьби, й він упав у море.

(На початку 2026 року єдиний атомний авіаносець Франції«Шарль де Голль» здійснив свій історичний перший похід до Північної Європи та Балтійського моря в межах місії La Fayette 26. Корабель, що несе на борту 30–40 літальних апаратів, зокрема, винищувачіRafale M, заходив до порту Мальме. 26 лютого 2026 року шведські військові перехопили та знешкодили російський безпілотник-шпигун, який намагався наблизитися до авіаносця «Шарль де Голль». Шведська військова розвідка на основі технічних даних підтвердила, що несанкціонований безпілотник — імовірно, «Орлан-10», — запустили з російського розвідувального корабля «Жигулівськ» Балтійського флоту, який без дозволу увійшов у територіальні води Швеції, — Ред.).

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Російські винищувачі порушують авіапростір Швеції регулярно. Підводні човни підходять дуже близько, стежать. В енергетичній компанії Vattenfall AB нам казали, що їхня інфраструктура постійно зазнає кібератак, іде постійне документування їхньої стратегічної інфраструктури. Нещодавно біля будинку гендиректора компанії Saab AB, яка виробляє винищувачі Gripen, поліція заарештувала двох російськомовних людей, які поставили там намет: були такими собі «грінпіс-туристами» і між собою по раціях розмовляли…

Фото: facebook/Світлана Заліщук Світлана Заліщук

Чи зацікавлена Швеція у спільному з Україною виробництві зброї

Дуже зацікавлена. Шведи вражені спроможністю України впроваджувати інновації і розуміють, який у нас потенціал інженерії та випробування. Тому в Україні буває багато їхніх військових, інструкторів, представників агенції оборонних закупівель. Вони постійно їздять у зону бойових дій, вчаться, співпрацюють із військовими підрозділами.

Це сприятливий контекст для спільного виробництва. Водночас є свої нюанси. По-перше, Швеція повністю завантажила всі свої виробничі оборонні можливості, бо на їхню зброю є величезний запит. Але ми працювали з Міністерством оборони і бачимо, що є зрушення. Зокрема компанія Saab досягла нещодавно певних домовленостей з українськими компаніями.

Чи впливають корупційні скандали в Україні на готовність шведів нам допомагати

Для Швеції надвикликом є збереження суверенітету України. Шведи вірять, що якщо фронт в Україні схлопнеться, він не зникне, а пересунеться на кордон із Євросоюзом. Тому збереження України як держави в їхніх інтересах. Тож через корупційні скандали підтримка не зменшилася і є стабільною. Вони самі кажуть, що Україна — єдине питання, яке не викликає у Швеції політичної дискусії.

Безумовно, Швеція — держава з високим рівнем демократії, підзвітності влади суспільству, прозорості. Я сама, ви знаєте, колись була журналісткою, однією з засновниць руху «Стоп цензурі!» за часів президентства Януковича. Однією з наших цілей було ухвалення закону про доступ до публічної інформації. Ми тоді тоді сформували коаліцію, залучили парламентське лобі й добились ухвалення цього закону.

Шведи були для нас взірцем, адже ще в кінці XVIII століття ухвалили закон, який дав можливість доступу до публічної інформації будь-якому громадянину. У шведському парламенті зберігаються стенограми всіх виступів усіх депутатів, і будь-який громадянин має до них доступ. Це контекст, який визначає ставлення Швеції до демократичних реформ в Україні: вони дуже важливі.

Тому Швеція виділяє певні гроші на реформування України й інституційну підтримку європейських реформ. Ми чуємо, безумовно, певне занепокоєння щодо корупційних справ, які стають публічними і голосними в самій Україні. І мене як посолку про це запитують. У відповідь я розповідаю, що в часи, коли я була журналісткою, в Україні було зовсім небагато вільних, нецензурованих медіа. А зараз ми відкрито говоримо про всі розслідування, в Україні немає недоторканних, є спроможні антикорупційні установи. Україна демонструє величезний прогрес.

Фото: Марина Сингаївська Посольство України в Швеції

Які ключові завдання Посольства України в Швеції

Ключове — це збереження й посилення довгострокової підтримки України: військової, гуманітарної, енергетичної. Протидія російській агресії на всіх фронтах — від міжнародних майданчиків, наприклад, в Організації Об'єднаних Націй, Євросоюзі, НАТО. І в коаліціях, членом яких є Швеція: Коаліції охочих, антибалістичної, дронової і так далі. Швеція є на всіх цих майданчиках, і в нас відбувається координація на кожному з треків.

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Звісно ж, ми забезпечуємо поінформованість шведського суспільства про ситуацію в Україні. Я рахувала, що за останній рік дала 36 інтерв’ю. І майже щодня маю публічні виступи на різних майданчиках. Ми присутні в інфопросторі, щоб через усі групи стейкхолдерів підвищувати обізнаність про Україну.

Ми не лише реагуємо, а й діємо проактивно. Ресурсу на ініціативи, чесно кажучи, замало. Все державне фінансування йде на наші зарплати й приміщення. А ось, наприклад, на культуру протягом року в нас є три тисячі доларів.

Але ми використовуємо всі можливості і зв’язки, щоб впливати. 24 серпня відсвяткували 35-річчя незалежності України. Знайшли в бюджеті 80 тисяч євро, залучили ключових донорів — нас профінансував десяток найбільших шведських компаній, які працюють в Україні. Провели свято в найбільшому бомбосховищі Стокгольма. Ансамбль «Культурних сил» у військовій формі виступав перед 200 дипломатами. Люди в залі всі плакали — і досі про це говорять.