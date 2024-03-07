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Швеція офіційно приєдналася до НАТО

Протокол вступу оприлюднили на сайті Державного департаменту США.

Швеція офіційно приєдналася до НАТО
Прапори НАТО та Швеції майорять біля міністерства закордонних справ Швеції під час візиту генерального секретаря Єнса Столтенбер
Фото: Jonas Ekströmer/TT

7 березня Швеція офіційно стала 32-им членом НАТО.

Протокол про приєднання оприлюднили на сайті Держаного департаменту США.

Протокол вступу Швеції до НАТО
Фото: скриншот
Протокол вступу Швеції до НАТО

У документі зазначено, що "7 березня 2024 року були виконані умови набуття чинності, викладені у статті II Протоколу до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція".

Шведський прапор піднімуть над штаб-квартирою блоку 11 березня.

  • 5 березня новообраний президент Угорщини підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО. Будапешт був останнім, хто блокував Стокгольму членство в НАТО.
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