Швеція офіційно приєдналася до НАТО

Прапори НАТО та Швеції майорять біля міністерства закордонних справ Швеції під час візиту генерального секретаря Єнса Столтенбер

7 березня Швеція офіційно стала 32-им членом НАТО.

Протокол про приєднання оприлюднили на сайті Держаного департаменту США.

Фото: скриншот Протокол вступу Швеції до НАТО

У документі зазначено, що "7 березня 2024 року були виконані умови набуття чинності, викладені у статті II Протоколу до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція".

Шведський прапор піднімуть над штаб-квартирою блоку 11 березня.