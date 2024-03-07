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Німеччина продовжила свою опіку над активами російської компанії "Роснафта", – Reuters

Росіяни можуть продати свої активи Rosneft Deutschland до осені.

Німеччина продовжила свою опіку над активами російської компанії "Роснафта", – Reuters
Фото: Роснефть

Німеччина продовжила свою опіку над активами російської компанії Rosneft Deutschland і дає можилвість росіянам продати активи до осені, пише Reuters.

Німеччина 7 березня продовжила свою опіку над місцевими підрозділами російської компанії "Роснафта" ще на пів року. 

Як повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомих з цим питанням, Берлін сподівається на те, що "Роснафта" продасть свої активи у Німеччині до осені 2024 року.

У вересні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Бундестаг отримав фактичний контроль над активами "Роснафти" у Німеччині, зокрема 54,17% акцій нафтопереробного заводу PCK Schwedt. 

Уряд двічі продовжував опікунство, адже цей завод задовольняє половину потреб Східної Німеччини в пальному і забезпечує 11% від загального обсягу поставок в країні.

У вересні 2022 року Німеччина бере під державний контроль дочірню компанію Роснафти включно з частками НПЗ.

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