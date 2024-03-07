Литва передасть Україні військові вантажівки Renault D

У рамках модернізації своєї армії Литва закупить військові вантажні автомобілі Renault D.

У рамках модернізації литовської армії Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони Литви закуповує вантажні автомобілі Renault D. Частина з них дістанеться Україні.

Про це ідеться на сайті Міністерства національної оборони Литви.

"Придбані вантажівки будуть використовуватися для постачання та навчання литовської армії. Частина закуплених транспортних засобів буде передана Україні у рамках коаліції з розмінування", – ідеться у повідомленні.

Вартість контракту на постачання вантажівок становить близько 16 мільйонів євро.

Renault D — повнопривідні автомобілі з вантажопідйомністю до 5 тонн, призначені для перевезення широкого спектра вантажів та обладнання.

У грудні міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію "Коаліції з розмінування". Йдеться як про елементи "гуманітарного розмінування", так і звільнених окупованих територій і "бойового розмінування".