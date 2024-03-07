Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Байден і Трамп – тріумфатори "супервівторка"
Байден і Трамп – тріумфатори "супервівторка"
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Легітимний без виборів
Легітимний без виборів
ГоловнаСвіт

У США розпочали розслідування через використання Starlink на фронті російськими окупантами, – WP

Законодавці тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.

У США розпочали розслідування через використання Starlink на фронті російськими окупантами, – WP
Фото: Сергій Борзов

Демократи в палаті представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через повідомлення про застосування Starlink російськими військами.

Про це пише The Washington Post з посиланням на відповідний лист.

Щодо компанії Ілона Маска SpaceX розпочали розслідування через використання російськими військовими на фронті терміналів Starlink. 

Зайнялися цим демократи з Палати представників через стурбованість повідомленнями української розвідки.

За словами демократів Джеймі Раскіна і Роберта Гарсії, президентка SpaceX Гвінн Шотвелл вже була повідомлена, що ця ситуація "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США". 

"Ми стурбовані тим, що ви, можливо, не маєте належних запобіжних заходів і політики", – йдеться в документі, який опинився в розпорядженні WP.

У листі, який отримало видання, законодавці поцікавилися у SpaceX, яких заходів було вжито для усунення вразливостей у системі безпеки, які Росія могла використати для незаконного придбання терміналів Starlink, а також про те, як компанія співпрацює з іншими американськими регуляторами для запобігання незаконній торгівлі супутниковими терміналами.

"Залишається критично важливим, щоб Росія була позбавлена будь-якої торгівлі, яка розширює можливості її військових", – пишуть вони.

Законодавці тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.

  • Цього місяця стало відомо, що російські окупанти почали використовувати термінали Starlink від SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях. 
  • Американський бізнесмен заявив, що його компанія не продавала термінали ані Росії, ані посередникам. 
  • Українська розвідка з'ясувала, що РФ закуповує Starlink в арабських країнах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies