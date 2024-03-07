У США розпочали розслідування через використання Starlink на фронті російськими окупантами, – WP

Законодавці тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.

Демократи в палаті представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через повідомлення про застосування Starlink російськими військами.

Про це пише The Washington Post з посиланням на відповідний лист.

Щодо компанії Ілона Маска SpaceX розпочали розслідування через використання російськими військовими на фронті терміналів Starlink.

Зайнялися цим демократи з Палати представників через стурбованість повідомленнями української розвідки.

За словами демократів Джеймі Раскіна і Роберта Гарсії, президентка SpaceX Гвінн Шотвелл вже була повідомлена, що ця ситуація "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

"Ми стурбовані тим, що ви, можливо, не маєте належних запобіжних заходів і політики", – йдеться в документі, який опинився в розпорядженні WP.

У листі, який отримало видання, законодавці поцікавилися у SpaceX, яких заходів було вжито для усунення вразливостей у системі безпеки, які Росія могла використати для незаконного придбання терміналів Starlink, а також про те, як компанія співпрацює з іншими американськими регуляторами для запобігання незаконній торгівлі супутниковими терміналами.

"Залишається критично важливим, щоб Росія була позбавлена будь-якої торгівлі, яка розширює можливості її військових", – пишуть вони.

Законодавці тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.