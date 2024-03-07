Фермер з Херсонщини підірвався на російській міні, – ОВА

Чоловік на тракторі наїхав на російську міну та отримав поранення.

На Херсонщині через вибухівку, залишену російською армією, постраждав аграрій. Чоловік на тракторі наїхав на міну та підірвався, повідомляє Херсонська ОВА.

"У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік 60 років", – ідеться у повідомленні.

Зараз потерпілий знаходиться у медичному закладі. Лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу.

Найбільш замінованою територією в Україні на сьогодні вважається Херсонська область – під час втечі окупанти залишили на правому березі неймовірну кількість мін усіх видів, а зараз посилено мінують лівобережжя. На повне розмінування української території після війни, за оцінками експертів, піде не менше п'яти років.