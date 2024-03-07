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Окупанти скинули КАБ-500 на Торецьк Донецької області, є постраждалі

Поранення отримали троє людей.

Окупанти скинули КАБ-500 на Торецьк Донецької області, є постраждалі
обстріли Донецької області
Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні, 7 березня, російська армія скинула авіабомбу КАБ-500 на приватний сектор Торецька Донецької області. Внаслідок авіаудару поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, об 11:10 7 березня російська армія завдала авіаудару по Торецьку. В черговий раз проти мирного населення окупанти використали "КАБ-500".

Засіб ураження поцілив по одній з вулиць приватного сектору, де на той час між собою спілкувались троє сусідів – містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка.

Потерпілим із контузією, пораненням руки та переломом надали медичну допомогу.

Внаслідок удару пошкоджено декілька домоволодінь, в одному з них після вибуху снаряду зайнялась пожежа.

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