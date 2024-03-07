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8 березня і далі втрачає популярність серед українців, – опитування

Ще в 2017 році це було одне з найулюбленіших свят, його відзначала приблизно половина населення (49%).

8 березня і далі втрачає популярність серед українців, – опитування
Фото: Макс Левин

Міжнародний жіночий день 8 березня і далі втрачає популярність серед українців. При цьому серед жінок це свято дещо популярніше (23%), ніж серед чоловіків (18%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

У 2024 назвали улюбленим святом 8 березня лише 21% опитаних. Ще в 2017 році воно було одним із найулюбленіших, його відзначала приблизно половина населення (49%). У 2018 році його популярність знизилася до 45%, у 2020 – до 40%, у 2021 його назвали улюбленим уже 34% опитаних, у 2023 – 25%.

Згідно з опитуванням, загалом українці ставляться до державних свят з любов'ю та повагою. Рік тому лише 2% опитаних не назвали жодного улюбленого свята, а поточного року таких узагалі не залишилося. Більшість населення України (близько 70%) святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найпопулярніші свята, далі йдуть День Незалежності України (64%) та День захисників і захисниць України (58%).

За рік, з 2023 до 2024, суттєвих змін не відбулося, найбільші зміни відбулися порівняно з 2021 роком (періодом до повномасштабного вторгнення РФ) – суттєво зросло значення Дня Незалежності та Дня захисників і захисниць України.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1052 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,5% для показників, близьких до 5%, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Минулого року більшість опитаних у застосунку "Дія" українців відповіли, що хочуть залишити 8 березня вихідним днем.

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