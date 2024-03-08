Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Чугуїв на Харківщині, є постраждалі

Про руйнування повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок атаки окупантів є двоє постраждалих та руйнування інфраструктури.

Про наслідки ворожого обстрілу на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов. За його словами, травми отримали 17-річний юнак та 37-річний чоловік.

Пошкодження завдано магазинам та готелю біля дев'ятиповерхового житлового будинку. Також під удар потрапили близько 13 автомобілів.

На місцях влучань працюють профільні служби.

  • Окупанти постійно цілять у Чугуїв: цьогоріч щонайменше двічі повідомляли про жертви серед мирного населення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies