Росіяни атакували Чугуїв на Харківщині, є постраждалі

У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок атаки окупантів є двоє постраждалих та руйнування інфраструктури.
Про наслідки ворожого обстрілу на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов. За його словами, травми отримали 17-річний юнак та 37-річний чоловік.
Пошкодження завдано магазинам та готелю біля дев'ятиповерхового житлового будинку. Також під удар потрапили близько 13 автомобілів.
На місцях влучань працюють профільні служби.
- Окупанти постійно цілять у Чугуїв: цьогоріч щонайменше двічі повідомляли про жертви серед мирного населення.