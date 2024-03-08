Росіяни атакували Чугуїв на Харківщині, є постраждалі

У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок атаки окупантів є двоє постраждалих та руйнування інфраструктури.

Про наслідки ворожого обстрілу на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов. За його словами, травми отримали 17-річний юнак та 37-річний чоловік.

Пошкодження завдано магазинам та готелю біля дев'ятиповерхового житлового будинку. Також під удар потрапили близько 13 автомобілів.

На місцях влучань працюють профільні служби.