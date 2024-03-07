Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини, є поранений

За день у області пролунало 233 вибухи.

Сьогодні, 7 березня, російських обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 233 вибухи.

Зокрема, по Сумам росіяни завдали ракетного удару, внаслідок чого поранено одну цивільну особу. Також пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

Миропільську громаду ворог обстріляв з артилерії та РСЗВ, а також скинув з БпЛА боєприпаси.

Краснопільську громаду окупанти атакували безпілотниками, мінометами, артилерією та РСЗВ.

По Юнаківській громаді армія РФ вдарила з артилерії, мінометів та атакували дроном.

Свеську громаду російські військові обстріляли з кулемету, а по Есманьській запустили ракети з вертольоту.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, АГС та артилерії.

Великописарівську громаду окупаційні війська обстріляли з міномету, а Зноб-Новгородську - з РСЗВ.

Крім того, з артилерії обстріляли Середино-Будську та Хотінську громади.