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Парламент Швейцарії підтримав передання Україні заморожених активів Росії

Уряд має вивчити механізми відшкодування коштів.

Парламент Швейцарії підтримав передання Україні заморожених активів Росії
Засідання Ради кантонів Швейцарії
Фото: скриншот

Рада кантонів Швейцарії проголосувала за передання заморожених російських активів Україні, повідомляє Swissinfo.

"За" висловився 21 депутат, "проти" - 19, ще троє утрималися.

Перед цим аналогічне рішення ухвалила Національна рада (нижня палата швейцарського парламенту). Мова йде про репараційні виплати для Києва за рахунок заморожених у Швейцарії активів російського Центробанку. Тепер уряд має вивчити структуру можливого механізму відшкодування матеріальних збитків, щоб на законній підставі передавати заморожені державні кошти агресора державі, яка зазнала агресії.

У швейцарському парламенті точилися дебати з цього приводу. Консерватори акцентували увагу на тому, що державні активи мають так званий "суверенний імунітет", і що не в інтересах Швейцарія підривати дію цього принципу. 

Соціалісти закликали до обережності в цьому питанні, бо в міжнародній політиці визначення агресії не завжди однозначне, і нині, крім України, в світі є багато інших війн.

Ліберали заявили, що відповідно до міжнародного права, хто незаконно завдає шкоди незалежній державі, той має платити компенсацію. 

Центристи підтримали пропозицію компенсацій, оскільки на їхню думку, якщо це відхилити, то не буде зовсім ніяких механізмів реагування на такі сиутації.

За попередніми даними, загальна сума резервів та активів російського Центрального банку, що зберігаються в Швейцарії, становить 7,4 млрд. швейцарських франків (8,3 млрд. доларів).

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