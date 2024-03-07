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У Фінляндії засудили французького бізнесмена за обхід санкцій проти Росії

Обвинувачений відкинув звинувачення.

У Фінляндії засудили французького бізнесмена за обхід санкцій проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Суд у Фінляндії визнав директора двох компаній винним у порушенні санкцій, запроваджених ЄС на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише Reuters.

Райсуд Іта-Уусімаа засудив громадянина Франції Габріеля Теміна, до дев'яти місяців ув'язнення умовно за незаконний експорт оборонної техніки в Казахстан через Росію і за порушення правил експорту військової техніки.

Темін, як виконавчий директор двох зареєстрованих у Фінляндії судноплавних компаній, Siberica Ltd і Luminor Ltd, відповідав за торгівлю тайванським обладнанням для блокування дронів до Казахстану. 

Сам Темін відкинув звинувачення.

Суд встановив, що спілкування між Теміном і клієнтами в Telegram, представлені прокурором у суді, не є достатнім доказом того, що кінцевим пунктом призначення обладнання могла бути Росія, а не Казахстан, але для експорту оборонної техніки в будь-якому разі був би потрібен дозвіл.

"Габріель Темін у будь-якому разі вчинив злочин, організувавши поставки з Фінляндії", – йдеться в заяві суду.

За словами самого обвинуваченого, у 2023 році він двічі замовляв через інтернет обладнання для придушення безпілотників на суму 385 тисяч євро у тайванської компанії Drones Vision за запитом клієнта, Bassire Group. І він не знав, що замовляє оборонне обладнання, яке потребує експортного дозволу.

Тож бізнесмену висунули обвинувачення в 31 випадку порушення правил експорту оборонного обладнання, включно з випадком, коли фінська митниця запідозрила, що майже 3500 дронів, експортованих Temin і Luminor, опинилися в Росії, а не в Туреччині. 

З 31 пункту обвинувачень прокурор відмовився від 4, а суд визнав Теміна винним у 2 і відхилив 25, включно зі справою про дрони, за відсутністю доказів.

У двох справах, за якими Теміна було обвинувачено, суд постановив, що бізнесмен сфальсифікував пункт призначення обладнання, яке підпадає під санкції, заявивши, що вони прямували до Казахстану, а не до російського Санкт-Петербурга. Згідно з власними документами Siberica, вони в кінцевому підсумку опинилися у Росії.

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