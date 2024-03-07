Костін: Українських дітей потрібно без зволікань повернути

Близько 20 тисяч українських дітей були депортовані Росією з тимчасово окупованих територій.

Українських дітей, які були депортовані РФ, необхідно повернути додому без зволікань і жодних умов, наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю Euronews.

"Вони (РФ – ред.) можуть говорити все що хочуть, але це – воєнний злочин... і вже є попереднє рішення Міжнародного кримінального суду (про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей – ред)", – зазначив Костін.

Генпрокурор підкреслив, що, віддаючи українських дітей на усиновлення в російські сім'ї, РФ "стирає їхню історію та ідентичність".

"Я постійно прошу світових лідерів привселюдно закликати до повернення українських дітей", – додає генпрокурор.

За словами Костіна, ООН у цьому питанні могла б "відігравати набагато активнішу роль".

"Дітей потрібно беззастережно і якнайшвидше повернути в Україну, а Росія це ігнорує", – наголосив генпрокурор.