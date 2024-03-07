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Костін: Українських дітей потрібно без зволікань повернути

Близько 20 тисяч українських дітей були депортовані Росією з тимчасово окупованих територій.

Костін: Українських дітей потрібно без зволікань повернути
Фото: Reuters

Українських дітей, які були депортовані РФ, необхідно повернути додому без зволікань і жодних умов, наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю Euronews.

"Вони (РФ – ред.) можуть говорити все що хочуть, але це – воєнний злочин... і вже є попереднє рішення Міжнародного кримінального суду (про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей – ред)", – зазначив Костін.

Генпрокурор підкреслив, що, віддаючи українських дітей на усиновлення в російські сім'ї, РФ "стирає їхню історію та ідентичність". 

"Я постійно прошу світових лідерів привселюдно закликати до повернення українських дітей", – додає генпрокурор.

За словами Костіна, ООН у цьому питанні могла б "відігравати набагато активнішу роль".

"Дітей потрібно беззастережно і якнайшвидше повернути в Україну, а Росія це ігнорує", – наголосив генпрокурор. 

  • Генпрокурор Костін розкритикував бездіяльність ООН щодо депортації українських дітей до Росії. На його думку, слабка позиція ООН щодо повернення українських дітей з РФ спонукала терористичне угрупування ХАМАС використати подібну тактику під час нападу на Ізраїль.
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