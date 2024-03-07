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У Вологодській області РФ сьогодні вранці безпілотник атакував металургійний завод "Сєвєрсталь"

Гендиректор заводу заявив про “технологічний інцидент”. Пізніше місцевий губернатор визнав, що вибух пов'язаний із атакою БПЛА.

У Вологодській області РФ сьогодні вранці безпілотник атакував металургійний завод "Сєвєрсталь"
Ілюстративне фото: бійці Сил оборони несуть український безпілотник
Фото: Telegram/Zelenskiy

Вранці 7 березня безпілотник атакував металургійний завод "Сєвєрсталі" в Череповці Вологодської області, повідомляє Радіо Свобода. 

Вибух стався біля 4-ї домни підприємства. 

"Сьогодні вранці в доменному виробництві стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один із агрегатів виведений у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з'ясовуються", – заявив гендиректор заводу Євген Виноградов. 

Пізніше губернатор Вологодської області Георгій Філімонов визнав, що вибух був пов'язаний із атакою БПЛА. Філімонов заявив, що постраждалих немає.

За даними місцевого видання "Череповецкая истина", через атаку безпілотника вибухнула одна з індукційних печей.

Нагадаємо, напередодні Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області Росії, де спалахнула пожежа у резервуарі із паливом, атакували дрони Головного управління розвідки МО України.

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