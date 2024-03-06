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Пожежа на російській нафтобазі – це результат роботи безпілотників ГУР

У розвідці зазначили, що такі операції триватимуть і надалі. 

Пожежа на російській нафтобазі – це результат роботи безпілотників ГУР
Горить Михайлівський ГЗК у Росії
Фото: скріншот відео Astra

Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області Росії, де спалахнула пожежа у резервуарі із паливом, атакували дрони Головного управління розвідки МО України. 

Про це повідомили українські ЗМІ NV, Українська правда та Укрінформ із посиланням на власні джерела у розвідці. 

Зокрема, у ГУР повідомили, що атака була спецоперацією, спрямованою на "знешкодження об'єктів, які використовуються агресором у військових цілях та для забезпечення терористичних військ".

Також у розвідці зазначили, що такі заходи триватимуть.

  • Сьогодні у Росії заявили про атаку безпілотниками у трьох регіонах. Йдеться про Білгородську область, аеродром у Воронезькій області, та Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області. 
  • У Курській області горів Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську. Зокрема, палав резервуар з паливом. На місце виїхали оперативні служби. Росія стверджує, що постраждалих немає.
  • Пізніше губернатор Курської області Старовойт повідомив про ще одну атаку безпілотником по нафтобазі у Курській області.
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