Пожежа на російській нафтобазі – це результат роботи безпілотників ГУР

У розвідці зазначили, що такі операції триватимуть і надалі.

Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області Росії, де спалахнула пожежа у резервуарі із паливом, атакували дрони Головного управління розвідки МО України.

Про це повідомили українські ЗМІ NV, Українська правда та Укрінформ із посиланням на власні джерела у розвідці.

Зокрема, у ГУР повідомили, що атака була спецоперацією, спрямованою на "знешкодження об'єктів, які використовуються агресором у військових цілях та для забезпечення терористичних військ".

Також у розвідці зазначили, що такі заходи триватимуть.