Пожежа на російській нафтобазі – це результат роботи безпілотників ГУР

Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області Росії, де спалахнула пожежа у резервуарі із паливом, атакували дрони Головного управління розвідки МО України.
Про це повідомили українські ЗМІ NV, Українська правда та Укрінформ із посиланням на власні джерела у розвідці.
Зокрема, у ГУР повідомили, що атака була спецоперацією, спрямованою на "знешкодження об'єктів, які використовуються агресором у військових цілях та для забезпечення терористичних військ".
Також у розвідці зазначили, що такі заходи триватимуть.
- Сьогодні у Росії заявили про атаку безпілотниками у трьох регіонах. Йдеться про Білгородську область, аеродром у Воронезькій області, та Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області.
- У Курській області горів Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську. Зокрема, палав резервуар з паливом. На місце виїхали оперативні служби. Росія стверджує, що постраждалих немає.
- Пізніше губернатор Курської області Старовойт повідомив про ще одну атаку безпілотником по нафтобазі у Курській області.