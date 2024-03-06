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За лютий надійшло близько 17 тисяч звернень про військовополонених і зниклих безвісти на ТОТ

За місяць оператори цілодобової гарячої лінії НІБ прийняли близько 9,3 тисячі дзвінків.

За лютий надійшло близько 17 тисяч звернень про військовополонених і зниклих безвісти на ТОТ
Фото: gur.gov.ua

Національне інформаційне бюро (НІБ) протягм лютого прийняло близько 17 тисяч звернень про військовополонених і зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

"Національне інформаційне бюро (НІБ) продовжує приймати інформацію про військовополонених і зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях України. А також – повідомлення про осіб, в тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією рф проти України", – йдеться у повідомленні.

Впродовж лютого 2024 року:

  • оператори цілодобової гарячої лінії НІБ прийняли близько 9,3 тисячі дзвінків;
  • більш ніж 4,1 тисячі звернень було отримано на електронну пошту: [email protected];
  • майже 2 тисячі листів – засобами поштового зв’язку;
  • близько 900 звернень – через онлайн-форму на сайті НІБ;
  • понад 600 звернень надійшло через чат-боти бюро у Telegram і Viber.

У міністерстві нагадують, що зателефонувати на гарячу лінію НІБ можна за номерами: 16-48 та +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону). 

Також повідомити інформацію НІБ можна через месенджер на сторінці у Facebook.

  • У лютому Червоний Хрест повідомив, що вирішив з'ясувати, що сталося з 23 тисячами людей, які зникли безвісти під час війни в Україні. Після повномасштабного вторгнення організація створила спеціальне бюро, яке шукає зниклих і українців, і росіян.
  • У січні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про те, що понад 8 тисяч українців, цивільних та військових, досі перебувають у російському полоні.
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