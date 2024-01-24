Понад 8 тисяч українців досі перебувають у російському полоні, – Координаційний штаб

Понад 8 тисяч українців, цивільних та військових, досі перебувають у російському полоні. У межах обмінів між Україною та РФ додому повернули 2681 українського військового і 147 цивільних.

Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України, – пише "Інтерфакс-Україна".

"Наразі виконано 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, із них 2681 військовий і 147 цивільних. У полоні на сьогодні перебувають понад 8 тисяч осіб, із них понад 1600 цивільних. Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти", – сказав Таранюк.

За його словами, десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Водночас РФ порушує норми гуманітарного права, коли не повідомляє про факт полону. "Тому величезна кількість цих зниклих людей вочевидь теж перебувають у полоні", – зауважив Таранюк.

"Якщо брати тенденцію, то з понад 8 тисяч осіб, які перебувають у полоні, підтверджених РФ через МКЧХ - лише більш ніж половина. Інша інформація була отримана тим чи іншим способом - від звільнених полонених тощо", – резюмував він.