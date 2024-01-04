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Понад 90% тих, хто повернувся з російського полону, зазнали катувань

Катування полонених - російська державна політика.

Понад 90% тих, хто повернувся з російського полону, зазнали катувань
Фото: Координаційний штаб

Стан здоров’я тих, хто повернувся з російського полону, досить поганий. Більшість з них потребує реабілітації, вони мають хронічні захворювання, які потребують медичної допомоги.

Про це розповів керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі Radio NV.

Він зазначив, що переважно у всіх ушкоджена система травлення, опорно-руховий апарат. У багатьох є проблеми з ногами, оскільки багато часу полонених змушують проводити стоячи. Також є проблеми із зубами через відсутність стоматологічної допомоги.

“І, звісно, понад 90% тих, хто повернувся, стверджують, що зазнали катувань. І ми знаємо, що це [в Росії, - ред.] державна політика. Є в Україні розроблена програма, є досвід, є лікарі, є психологи, зокрема, які професійно займаються тими, хто повернувся [з полону, - ред.], є напрацьовані методики”, - розповів Яценко.

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Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зауважив, що етап початкової реабілітації триватиме щонайменше два тижні після повернення з полону. 

До нього входять медична допомога, розмови з психологами, а потім працюватимуть над реінтеграцією в суспільство.

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