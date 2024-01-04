Українські кіберактивісти знову атакували російського провайдера, який обслуговує ФСБ і адміністрацію Путіна

Українські кіберактивісти знову "поклали" російський телекомунікаційний холдинг "Акадо".
Про це зазначено у телеграм-каналі ІТ-армії України.
За інформацією хактивістів, Акадо - "надійний партнер ФСБ і того що називається президентом рф і всіх інших тоталітарних міньйонів ворога".
Попередня атака на цього провайдера відбулася 30 грудня. Тепер же, щоб на якнайдовше зупинити роботу ворожого холдингу, потрібно більше потужностей. Тож кібери закликали долучатися небайдужих фахівців.
Що відомо про атаки українських хактивістів на російські структури
- Одні з останніх - хакери угрупування Blackjack, ймовірно, за підтримки кіберфахівців СБУ, здійснили потужну кібероперацію і знищили IT-інфраструктуру “Росводоканалу”.
- Також українські кібери паралізували в Росії роботу популярної системи обліку 1С, зламали “Уралвагонзавод” і “Русснефть”. До речі, серед документів виявили інформацію про “гаманець Януковича” Сергія Курченка
- Крім того, українські хакери "привітали" зі святами власників російських компаній, які підтримують війну. Наприклад, понад 53 компанії Росії, які підтримували війну проти України, отримали "новорічні привітання".
- Ще один -новорічний кіберподарунок: ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів.