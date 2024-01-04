Українські кіберактивісти знову атакували російського провайдера, який обслуговує ФСБ і адміністрацію Путіна

Українські кіберактивісти знову "поклали" російський телекомунікаційний холдинг "Акадо".

Про це зазначено у телеграм-каналі ІТ-армії України.

За інформацією хактивістів, Акадо - "надійний партнер ФСБ і того що називається президентом рф і всіх інших тоталітарних міньйонів ворога".

Попередня атака на цього провайдера відбулася 30 грудня. Тепер же, щоб на якнайдовше зупинити роботу ворожого холдингу, потрібно більше потужностей. Тож кібери закликали долучатися небайдужих фахівців.

Що відомо про атаки українських хактивістів на російські структури