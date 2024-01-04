Росіяни перекинули на Запорізький напрямок заміну “вагнерівців”

З 1 січня на окупованій території працює спеціальний підрозділ поліції, який здійснює обхід помешкань.

Російська окупаційна армія перекинула на Запорізький напрямок загін, сформований на заміну “вагнерівців”.

Про це розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“За останні дні минулого року ворог завіз загін “Еспаньйола”, це добровольчий батальйон, “м'ясний” штурмовий батальйон, який вони кидають на Запорізький напрямок. Також є підрозділ з Краснодарського краю, який відбирає помешкання у людей в Василівці, Токмаку, Молочанську”, - сказав Федоров.

Він додав, що з 1 січня на окупованій території працює спеціальний підрозділ поліції, який здійснює обхід помешкань.

Вони намагаються визначити - хто лишається в окупації, хто не отримав російські паспорти, як населення ставиться до окупації.