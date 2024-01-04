Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни перекинули на Запорізький напрямок заміну “вагнерівців”

З 1 січня на окупованій території працює спеціальний підрозділ поліції, який здійснює обхід помешкань. 

Росіяни перекинули на Запорізький напрямок заміну “вагнерівців”
Фото: змі окупантів

Російська окупаційна армія перекинула на Запорізький напрямок загін, сформований на заміну “вагнерівців”.

Про це розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“За останні дні минулого року ворог завіз загін “Еспаньйола”, це добровольчий батальйон, “м'ясний” штурмовий батальйон, який вони кидають на Запорізький напрямок. Також є підрозділ з Краснодарського краю, який відбирає помешкання у людей в Василівці, Токмаку, Молочанську”, - сказав Федоров.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він додав, що з 1 січня на окупованій території працює спеціальний підрозділ поліції, який здійснює обхід помешкань. 

Вони намагаються визначити - хто лишається в окупації, хто не отримав російські паспорти, як населення ставиться до окупації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies