Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував нові вимоги до депутатів, які їдуть за кордон у відрядження.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" Стефанчук підтвердив, що народні обранці перед відрядженням мають отримати тези від Міністерства закордонних справ.

"Хочу нагадати, що в період воєнного стану дуже важливий one voice від держави. І ті, хто критикують це, виїжджаючи у відрядження, все одно отримують такі тези, тому що така державна політика. Звісно, ти можеш говорити від себе що завгодно, але з основних питань (зброя, фінанси, допомога Україні, санкційна підтримка) ми всі маємо виступати одним голосом. І саме для цього такі тези мають надаватися", - сказав Голова ВР.

Він додав, що це "елементарні вимоги", які існують у багатьох парламентах, і які Верховна Рада України приводить до "відповідних стандартів", що дасть змогу провадити ефективну діяльність.

"У розпорядженні ми встановили таку гнучку норму, тому що розуміємо, що МЗС не може диктувати парламенту, але основні положення, основний one voice щодо політики держави мають підтримувати всі, хто представляє Україну за кордоном", - сказав спікер.

Стефанчук наголосив на результативності міжпарламентської діяльності.

"Так, мені є що пред'явити українському суспільству стосовно роботи цього парламенту. Але чи ідеальна вона? Звісно, ні. Тому, проаналізувавши те, як ми провадили парламентську діяльність за попередній період, виникла необхідність з 1 січня внести певні корективи", - зазначив спікер.

Голова Верховної Ради додав, що крім положень, які стосуються тез від МЗС, оновлене розпорядження передбачає, наприклад, те, що депутати не зможуть самостійно подовжувати кількість днів відрядження. За словами Стефанчука, тепер це буде чітко регламентовано, бо "вони мають поїхати, виконати свою місію і повернутися назад".

Інше нововведення - перш ніж вирушити у відрядження за кордон, нардепи зобов'язуються надати його план із зазначенням результатів, з якими планують повернутися в Україну. Стефанчук додав, що депутати не зможуть "заявляти одне відрядження, а їхати в іншу країну, тому що там цікавіше".

"Далі в нас є ціла низка питань, пов'язаних зі звітами. Мабуть, деякі відрядження такі результативні, що нема про що відзвітувати. Та водночас хочу нагадати, що такі звіти - це вимога закону про статус народного депутата", - сказав спікер.