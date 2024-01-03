​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
ГоловнаПолітика

Кулеба доручив українським послам активно просувати Формулу миру

Міністр поставив завдання перед послами активніше просувати українські наративи.

Кулеба доручив українським послам активно просувати Формулу миру
Фото: пресслужба МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-нараді з очільниками українських дипломатичних установ 3 січня та обговорив втілення "формули миру" для завершення повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Глава МЗС України доручив дипломатам активізувати роботу як над зміцненням позицій країн, які вже беруть участь у втіленні Формули миру, так і над приєднанням нових держав і міжнародних організацій до цієї роботи.

“У попередні два роки ми досягли багатьох успіхів у просуванні українських наративів за кордоном, які спонукали досягнення важливих дипломатичних результатів. 

У січні 2024 року час додатково посилити інформаційну роботу та максимально забезпечити пріоритетність теми України в іноземних медіа і політиці. Якщо ворог і скептики намагаються наростити зусилля, значить ми наростимо власну роботу вдвічі. Маємо бути настільки ж активними в 24 році, як і 24 лютого. Активна інформаційна робота дозволить зберегти та посилити міжнародну підтримку України”, — підкреслив він.

Голова МЗС і дипломати обговорили, як саме проводити інформаційну роботу за кордоном, та поділились ідеями залучення українських громад і неурядових організацій, іноземних журналістів, експертів, митців, аналітичних центрів, бізнесу і лідерів думок, додали в міністерстві.

  • Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Формула миру Володимира Зеленського є єдиною ініціативою, яка серйозно обговорюється світовою спільнотою. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies