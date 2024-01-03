Кулеба доручив українським послам активно просувати Формулу миру

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-нараді з очільниками українських дипломатичних установ 3 січня та обговорив втілення "формули миру" для завершення повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Глава МЗС України доручив дипломатам активізувати роботу як над зміцненням позицій країн, які вже беруть участь у втіленні Формули миру, так і над приєднанням нових держав і міжнародних організацій до цієї роботи.

“У попередні два роки ми досягли багатьох успіхів у просуванні українських наративів за кордоном, які спонукали досягнення важливих дипломатичних результатів.

У січні 2024 року час додатково посилити інформаційну роботу та максимально забезпечити пріоритетність теми України в іноземних медіа і політиці. Якщо ворог і скептики намагаються наростити зусилля, значить ми наростимо власну роботу вдвічі. Маємо бути настільки ж активними в 24 році, як і 24 лютого. Активна інформаційна робота дозволить зберегти та посилити міжнародну підтримку України”, — підкреслив він.

Голова МЗС і дипломати обговорили, як саме проводити інформаційну роботу за кордоном, та поділились ідеями залучення українських громад і неурядових організацій, іноземних журналістів, експертів, митців, аналітичних центрів, бізнесу і лідерів думок, додали в міністерстві.